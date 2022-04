FdI: "Alla Conferenza di Milano prepariamo il nuovo governo. Meloni premier.."

"Individuate le nuove prospettive per la crescita della Nazione: non aiutini, mancette e Pnrr ma progettualità a lungo termine"



Con la Conferenza programmatica di Milano Giorgia Meloni si candida al ruolo di presidente del Consiglio?

"La conferenza programmatica di Milano rappresenta i preparativi per un governo che reputo possibile, sia per la qualità dei contenuti che sicuramente verranno prodotti sia per la competenza della classe dirigente, del mondo culturale, imprenditoriale e dell'associazionismo che ruota intorno a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni. I sondaggi palesano la volontà degli italiani di avere un governo con un indirizzo politico ben preciso. Sui temi FdI ha idee chiare dal primo giorno, non ci siamo mai discostati di un millimetro dalle posizioni assunte di volta in volta. Non a caso siamo l'unico partito politico in crescita costante. Perché, dunque, non poter ambire a governare questo Paese? A decidere circa un’eventuale ruolo di responsabilità di Giorgia Meloni saranno gli italiani".

Quali sono i punti economici chiave del progetto di Fratelli d'Italia?

"La crisi economica, la pandemia e la guerra hanno inevitabilmente modificato le priorità della politica e le esigenze degli italiani. Nella conferenza programmatica verranno, con le migliori espressioni del tessuto produttivo ed imprenditoriale, individuate le nuove prospettive per la crescita della Nazione: non aiutini, mancette e Pnrr ma progettualità a lungo termine, che duri negli anni e che riporti l'Italia ad essere eccellenza mondiale, basta con la gestione della contingenza".

Il rapporto con gli alleati è molto difficile, è possibile ritrovare l'unità del Centrodestra?

"Il presidente Giorgia Meloni negli ultimi anni ha lavorato strenuamente per tenere salda la coalizione. C'è stato qualche incidente di percorso, evidentemente, ma abbiamo sempre rispettato le scelte degli alleati pur non condividendole. Personalmente ritengo che, se c'è volontà unanime, il Centrodestra può ritrovare l'unità e vincere".

Fratelli d'Italia potrebbe andare da sola alle prossime elezioni politiche? Esiste questa possibilità?

"È un pensiero romantico, per chi crede nella Politica nobile e pura, noi comunque restiamo sempre dalla stessa parte: alleati con il popolo italiano".

