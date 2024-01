Varese, aggredisce e perseguita l'ex: arrestato 44enne

Arrestato un quarantaquattrenne che è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Un'ennesima storia ai danni di una donna che per un anno ha subito vessazioni e minacce da parte del compagno. E quando ha deciso di interrompere la storia lui non si è rassegnato e aveva iniziato a pedinarla e subissarla di telefonate, aggredendo e minacciando persino familiari e amici che le stavano vicino.

Aggredisce e perseguita l'ex, l'uomo in carcere a Busto Arsizio

Per fortuna la donna si è rivolta ai carabinieri di Sesto Calende denunciando le angherie subite. Per l'uomo, già noto ai carabinieri della compagnia di Gallarate per i suoi trascorsi, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni.