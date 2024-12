Varese, donna rientra nella sua auto e trova uno sconosciuto: arrestato dopo averla aggredita

Varese, donna rientra nella sua auto e ci trova uno sconosciuto: arrestato dopo averla aggredita

È successo lunedì mattina intorno alle 8 a Varese in viale Belforte quando una donna è stata colpita al volto da un uomo di origini straniere che stava rovistando nel porta oggetti della sua automobile alla ricerca di qualcosa da rubare. Secondo le prime ricostruzioni la donna, una 58enne, stava tornando alla sua auto quando ha notato i vetri spaccati e uno sconosciuto all’interno che cercava di appropriarsi delle cose presenti nell'abitacolo. La donna si è avvicinata per chiedere spiegazioni e il ladro ha reagito colpendola con un pugno in faccia, per poi fuggire immediatamente, nonostante inizialmente fosse stato fermato da alcuni passanti. Fortunatamente, gli agenti della Squadra volante, allertati dalla stessa donna, lo hanno rintracciato subito e arrestato con l'accusa di rapina impropria. La donna, invece, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Varese in ambulanza in codice giallo.