Varese: due ciclisti investiti da un'auto, grave 71enne

Due ciclisti di 71 e 65 anni sono stati ricoverati dopo essere stati investiti da un'auto a Gorla Maggiore (Va). L'incidente è avvenuto attorno alle 9 di oggi, in via Baragiola, incrocio viale Europa. Nell'impatto, il ciclista di 71 anni ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano mentre il 65enne ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, automedica, due ambulanze e i carabinieri.