Varese, fermati e arrestati dopo tre giorni i due evasi dal carcere

Sono stati catturati nella serata di giovedì 17 febbraio i due carcerati che erano evasi il 14 febbraio dal carcere di Varese. Si tratta di Roberto Nardello, 50 anni di Arcisate, Varese, e di Anthony Ragona, di 35 anni di Barlassina, Monza e Brianza. Sono stati rintracciati a Induno Olona e nuovamente arrestati.

Evasi dal carcere di Varese: la cronaca della cattura

Secondo quanto riferito da Varese News, uno dei due è stato fermato era alla guida della sua auto, il complice è stato individuato sempre nelle vicinanze. Non hanno opposto resistenza agli agenti della polizia penitenziaria di Varese e del nucleo operativo regionale della polizia penitenziaria, sulle loro tracce sin dalla loro evasione. I due erano stati arrestati a marzo 2021, accusati di aver commesso una rapina a mano armata nell'autunno del 2020: si erano finti dei corrieri e, con la scusa di dover consegnare dei pacchi, avevano minacciato con una pistola i dipendenti di una casa di riposo a Porto Ceresio per portare via sia i soldi che i valori bollati.