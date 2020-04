Varese, GdF nella Rsa controllata dal Comune. Il sindaco Pd attaccava Regione

Varese, GdF nella Rsa controllata dal Comune. E il sindaco Pd attaccava Regione Lombardia...

Guardia di finanza alla casa di riposo gestita a Varese dalla Fondazione Molina, con le Fiamme Gialle che hanno sequestrato tutti i documenti relativi all'emergenza Coronavirus nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Procura di Busto Arsizio. Come in molte altre Rsa lombarde, sono decine i casi di decessi sospetti. Ma, come racconta oggi Alessandro Da Rold su "La Verità", qui la differenza è che la Casa di riposo, tramite la Fondazione, è direttamente controllata dal Comune di Varese. Il cui sindaco, il dem Davide Galimberti, ai primi di aprile aveva firmato una lettera assieme ad altri amministratori di centrosinistra contro Regione Lombardia, chiedendo chiarezza sulle misure messe in campo dalla Giunta. A distanza di tre settimane, l'evoluzione alla Casa di riposo di Varese, al momento solo per acquisire documenti e quindi senza alcune ipotesi di reato. Il direttore generale Vanni Belli è stato nominato lo scorso anno, e fino ad inizio aprile avebbe riferito di pochissimi decessi riconducibili a Coronavirus, invitando parallelamente tutti i lavoratori alla massima riservatezza e "sobrietà nelle comunicazioni".