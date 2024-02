Varese, matrimonio con saluti romani nella sede del Comune

Matrimonio con tanto di saluti romani. E' successo a Palazzo Estense, la storica sede del Comune di Varese, dove una coppia ha deciso di celebrare così le proprie nozze lo scorso 3 febbraio. Alla fine del rito civile, infatti, non sono mancati cori e saluti romani. Rito che - come ripporta il Giorno - è stato officiato da Alessandro Limido, delegato dal sindaco, condannato lo scorso novembre per apologia del fascismo.