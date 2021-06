Varese, prostituzione in centro massaggi: arrestata



Aveva un vero e proprio giro di prostituzione nel suo centro massaggi. È quanto scoperto dalla guardia di finanza di Varese, la quale, che ha posto agli arresti domiciliari una donna, di nazionalità italiana, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, eseguendo l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della procura. L'esercizio commerciale all'apparenza sembrava essere un centro benessere dove venivano praticati massaggi olistici, ma le dichiarazioni dei clienti hanno permesso di accertare che all'interno ci fosse una casa d'appuntamenti.



La responsabile, secondo quanto ricostruito, aveva reclutato numerose ragazze inducendole a far praticare agli avventori, dietro pagamento, massaggi che si concludevano con atti sessuali. La somma pattuita, da 100 a 200 euro, veniva poi equamente suddivisa tra la titolare e le operatrici.