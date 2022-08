Varese, salvato lo speleologo 30enne ferito da una roccia

E' stato salvato nella tarda serata di domenica 7 agosto lo speleologo milanese di 30 anni rimasto intrappolato nella grotta Remeron a Comerio, Varese, dopo essere stato colpito da un sasso.

L'uomo e' stato raggiunto da un medico del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - che, dopo avere verificato le sue condizioni, ha ritenuto che fosse in grado di muoversi e di procedere senza la necessita' di utilizzare la barella, come riferisce Ansa. Lo speleologo stato quindi accompagnato verso l'uscita, sempre monitorato dai sanitari del Cnsas e continuamente assistito dai tecnici. Nei tratti verticali e in quelli piu' complessi - spiega il Cnsas - e' stato predisposto anche un sistema di contrappeso, che permette di evitare ulteriori sforzi e affaticamenti. Alle operazioni hanno partecipato i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda, insieme con i colleghi del Cnsas arrivati da varie regioni d'Italia.