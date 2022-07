Varese: uccide il nuovo partner della ex, spara alla donna e si suicida

Dramma nel Varesotto, dove nel pomeriggio di lunedì 25 luglio un uomo di 56 anni, secondo gli inquirenti geloso della nuova relazione dell'ex compagna, ha ucciso il nuovo partner di lei a Cantello, un uomo di 47 anni, abbandonando il cadavere sul bordo della strada tra i boschi, poi ha varcato il confine fino a raggiungere le terme di Stabio, in Svizzera, dove ha sparato alla ex 45enne ferendola gravemente - sarebbe in fin di vita - e poi, rivolgendo verso di se' l'arma, si e' ucciso. Sul posto del primo delitto, riferisce Varese News, attorno alle 18.30 sono intervenuti ambulanza e automedica ma per l'uomo, di circa 45 anni, non c'era piu' nulla da fare. Sulla vicenda indagano i Carabinieri e la Polizia cantonale elvetica.

Omicidio-suicidio tra Varese e la Svizzera: in corso accertamenti

Dai primi accertamenti dei Carabinieri di Varese il killer non risulta avere precedenti mentre sono in corso gli accertamenti della Polizia Cantonale elvetica sull'arma usata per mettere in pratica il suo piano stragista.