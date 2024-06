Vasco Rossi a San Siro: la scaletta e le informazioni sui concerti

Il Vasco nazionale torna a suonare a Milano, dove lo aspettano 420 mila persone. I sette concerti, dal 7 al 20 giugno, avranno come cornice lo stadio di San Siro, dove toccherà il numero di 36 concerti. Sarà record, mai nessuno come lui.

Vasco Rossi a San Siro: le date

Dopo l’apertura dello scorso 2 giugno a Bibione, sotto gli occhi di 25 mila fan, Vasco si sposterà a Milano dove lo attendono 7 date e 420 mila persone. La prima sarà venerdì 7 giugno, sold out, così come tutti i concerti successivi: l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno. Tutti con inizio annunciato alle 20.30. Con questi eventi raggiunge quota 36 concerti in questo stadio, numero mai toccato da nessuno prima.

Più di semplici concerti, saranno dei veri e propri show, dove coinvolgere le decine di migliaia di fan presenti ad ogni data. Sarà presente un maxi-palco dove si esibirà Blasco, dei grandi schermi triangolari ad alta definizione e uno spettacolo di luci e fiamme ed effetti pirotecnici vari.

Vasco Rossi a San Siro: la possibile scaletta

Sul palco Vasco suonerà molti tra i suoi brani della sua lunga carriera. Non mancheranno i grandi classici e i brani storici, fino alle nuove e più recenti hit. Questa la possibile scaletta:

"Blasco" Rossi

Asilo "republic"

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C'è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Sarà premiato dal sindaco Sala e dal governatore Fontana

In occasione dei sette concerti a San Siro, Vasco sarà premiato dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente della Regione Attilio Fontana. Dal primo cittadino milanese ha ricevuto oggi la Pergamena della città, “per il legame stretto con la nostra Milano e per i meriti artistici, protagonista di oltre cinquant’anni di musica ed emozioni” ha dichiarato Sala.

A questo si aggiungerà anche un riconoscimento dal governatore Fontana, da parte della Regione Lombardia, a testimonianza di ciò che Vasco rappresenta per tante generazioni di milanesi e lombardi.

Le polemiche sui concerti

I concerti di Vasco Rossi si svolgeranno nonostante le polemiche, sempre attuali, per i concerti nella zona di San Siro, tra l’ippodromo e lo stadio. L’avvio della stagione estiva dei concerti ha reso veementi le proteste dei residenti, non soddisfatti del piano elaborato dal Comune per gestire il caos della zona.

Da Palazzo Marino ci si è mossi con delle linee guide per limitare il rumore e il disturbo nelle ore notturne. Innanzitutto, si stabilisce un numero massimo di 78.500 partecipanti contemporaneamente nell’area che comprende i due Ippodromi e il Meazza, oltre a questo, sono stati autorizzati un massimo di 15 concerti ed è stato fissato alle 23.30 l’orario massimo di conclusone degli eventi all’Ippodromo La Maura. Tutte mosse per minimizzare il disturbo nelle ore notturne.

Sulla questione si era espresso lo stesso Vasco lo scorso gennaio. “Milano è l’unico paese al mondo dove si pensa che gli spettacoli siano troppi”, aveva dichiarato il rocker sul suo profilo Instagram.