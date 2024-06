Vasco Rossi a San Siro premiato da Attilio Fontana

Vasco Rossi si prende Milano, con la prima delle sette date allo stadio San Siro venerdì 7 giugno. Qualche ora prima dell'inizio del concerto, il rocker ha ricevuto allo stadio dal governatore lombardo Attilio Fontana uno speciale riconoscimento. "Dalla prima data del 10 luglio 1990, quando Vasco Rossi realizzò a San Siro il più grande evento mai messo in scena da un artista italiano, un successo ripetuto negli anni. I sold out di ogni data hanno confermato il legame speciale tra il grande cantautore e il Meazza. Con i sette concerti del 2024, Vasco raggiungerà la straordinaria quota di 36 esibizioni a San Siro, portando oltre 2 milioni di spettatori nello stadio milanese''. Questo percorso, si legge ancora tra le motivazioni del riconoscimento, ''parte dalla storia del rock italiano e segnato da grandi emozioni, ha contribuito all'immagine di San Siro non solo come tempio del calcio, ma anche della musica, conferendo lustro alla Lombardia oltre i confini nazionali'' Per questo motivo, ''con grande piacere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, desidera ringraziarti a nome di tutti i lombardi. Grazie Vasco!"

Fontana: "Celebriamo i grandissimi successi di Vasco"

Alla consegna, Fontana ha aggiunto: "È un piacere e una emozione essere qui, in questo fantastico contesto, per celebrare i grandissimi successi di un personaggio che ha segnato la storia della musica per intere generazioni, assumendo un valore per certi aspetti unici''.