Vasto incendio in una azienda di recupero solventi nel Milanese. VIDEO

Vasto incendio in una azienda di recupero solventi e smaltimento rifiuti pericolosi nel Milanese

Un incendio e' divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato, zona industriale di San Giuliano Milanese (Milano). Una densa colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza, si e' levata dal capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Presenti anche le ambulanze, la raccomandazione per chi si trova in zona è di chiudere le finestre.

Il rogo partito dall'azienda a fianco: 14 squadre dei vigili del fuoco in azione. Sei feriti

Come si apprende, il rogo e' inizialmente partito dalla Tomolpack, azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche, e si e' esteso nelle ditte vicine tra cui la Nitrolchimica. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area sono intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sarebbero sei i feriti coinvolti nel maxi incendio che ha colpito la ditta Nitrolchimica a San Giuliano Milanese. Dalle prime indicazioni, uno sarebbe grave

Forte (Antimafia Regione Lombardia): "Ennesimo incendio, urge capire se sia stato doloso"

Monica Forte, presidente della commissione Antimafia di Regione Lombardia, commenta l'episodio: “L’ennesimo incendio in una fabbrica di smaltimento di rifiuti pericolosi. Urge capire al più presto se si sia trattato di un incidente o se ci sia stato del dolo”.

“Questi episodi sono da sempre un allarme per la collettività. L’importante, ora, è bonificare l’area interessata e far di tutto per tutelare la salute di dipendenti e cittadini. Il secondo passo deve essere quello di svolgere delle indagini approfondite e verificare se le fiamme siano divampate per un incidente, in tal caso porci con forza il tema della sicurezza in aziende del settore e a rischio di incidente rilevante, o se invece sia stato un atto doloso. Non sarebbe certo la prima volta – continua Forte - L’episodio acquisirebbe tutt’altra gravità, anche in connessione ai numerosi eventi simili che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi anni e che in commissione abbiamo approfondito evidenziando carenze nella filiera dei rifiuti e dei controlli”.

“Al momento – conclude la presidente Monica Forte - non possiamo far altro che augurarci si possano limitare i danni a persone e ambiente, con la speranza che qualsiasi sia stata la genesi dell’incendio, si metta sul tavolo la questione della sicurezza negli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi”.