Vecchioni querelato da Geronimo La Russa si presenta in Procura

Roberto Vecchioni si è presentato nella mattinata di mercoledì 6 marzo alla Procura di Firenze per fornire assieme ai suoi legali la sua versione dei fatti nella vicenda che lo vede querelato per diffamazione da Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato Ignazio.

La Russa e quella festa in casa Vecchioni di trenta anni fa

Il cantante la scorsa estate aveva raccontato in un contesto pubblico un aneddoto risalente agli anni Novanta. Una festa in casa propria a Milano organizzata dalla figlia allora minorenne che finì con il furto di vari oggetti ed indumenti. Nel raccontare dell'episodio, Roberto Vecchioni fece proprio il nome di Geronimo. Che si rivolse agli avvocati per difendere la propria onorabilità.

Il fatto che quella festa finì con dei furti è testimoniato dalla denuncia che all'epoca venne fatta. Ma nella quale il nome di Geronimo La Russa non era menzionato.