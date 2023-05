Vende carte Pokemon a 19mila euro, truffato un tedesco

Un tedesco di 28 anni - come è stato truffato a Milano nel corso di una compravendita di 102 carte Pokémon valutate 19mila euro.

L'uomo aveva messo in vendita il blocco di carte ed è stato contattato online da una persona descritta come dell'est Europa che ha fissato un appuntamento alle 14 di ieri in un bar in piazza Zavattari. Il tedesco si è presentato con compagna e cognato, ha seguito in bagno il presunto acquirente che gli ha mostrato un rotolo di contanti e poi sono ritornati in sala.

In questa fase il truffatore gli ha consegnato un rotolo di 215 banconote con scritto fac-simile ed è andato via con le carte prima che le vittime se ne accorgessero.