"Vendere non è un caso": il libro del coach Rosario Rifezza

Sei un venditore oppure la vendita fa parte della tua vita? Hai già partecipato a mille corsi di formazione, hai letto decine di libri, ma a volte ti sembra di girare a vuoto? Quante volte non hai saputo replicare a un’obiezione durante una trattativa? E quante volte hai visto all’opera i grandi maestri della vendita, domandandoti come fossero possibili simili risultati, se ci fosse un metodo o se fossero solo frutto del caso e della fortuna?

Se sei un commerciante, un libero professionista o un venditore, e se vuoi dare una svolta alla tua vita e prendere in mano le redini del tuo business, ti viene in aiuto il libro di Rosario Rifezza, “Vendere non è un caso. Strategie per convincere in pubblico”, pubblicato da Mind Edizioni. In questo volume il lettore troverà un metodo chiaro e pratico per riuscirci, testato su centinaia di imprese e frutto di quindici anni di esperienza. Un libro per aiutare a ritrovare se stessi e costruire con determinazione, resilienza, amore e libertà un business di successo.

Un approccio integrato che supera le normali metodologie

Quello di Rifezza non è il solito manuale sulle tecniche di vendita. Nel volume il lettore non troverà trucchi da imbonitore o consigli superficiali, ma un approccio integrato che va oltre le normali metodologie e che prende spunto dall’analisi dei comportamenti del venditore e di come questi influenzino le sue convinzioni e le sue azioni, fino a giungere all’esposizione e all’elencazione completa delle strategie di vendita che compongono il metodo dell'autore, quello che ha sperimentato e usato con successo per anni.

Il primo capitolo è dedicato al problema delle convinzioni limitanti, che si formano a livello neurologico e influenzano i nostri atteggiamenti e comportamenti. Di seguito Rifezza condivide la sua storia personale, dalle prime difficoltà al successo, dal mondo dell’estetica e quello della vendita diretta, per scoprire insieme in che modo queste esperienze gli abbiano insegnato lezioni preziose.

Rifezza: "Come liberarsi delle catene mentali che ci imprigionano"

“ Il 2020 – scrive l'autore - è stato un anno di svolta, non solo per me, ma per molti, e ti racconterò come ho trovato la libertà dalle catene mentali che mi imprigionavano. La preparazione alla vendita è fondamentale, perciò capiremo che essa è la chiave per affrontare qualsiasi sfida e che vendere non è frutto di un caso fortunato, ma è la capacità di generare nel cliente bisogni autentici”. A questo proposito il libro parla dell’importanza di avere un buon copione da seguire, dell’uso efficace della voce, della postura e dei gesti che devono accompagnare l'esposizione davanti a chi compra. Ma non solo: il lettore imparerà anche a riconoscere i clienti attraverso il sistema (visuale, auditivo, cinestetico) e scoprirà che perfino il suo abbigliamento potrà influenzare il coinvolgimento del pubblico e la sua predisposizione ad acquistare.

Dopo di che il volume si concentra sulla progettazione: come attrarre pubblico agli eventi e come creare processi efficaci per avere un’aula gremita e partecipativa, sia offline sia online: “Una volta riempita l’aula, ci immergeremo nel cuore della vendita per capire come sintonizzarci e simpatizzare con i clienti, come creare in loro la fiducia necessaria a comprare e, infine, e chiedere loro soldi, ma senza paura.”

Chi è Rosario Rifezza

Rosario Rifezza è nato nel 1984. Imprenditore e formatore, aiuta da 15 anni professionisti, imprenditori e manager ad avere una visione chiara del proprio business e dei metodi di vendita. Diplomato al Micap (Master internazionale in coachin ad alte prestazioni), è coach e nlp trainer, e ha approfondito i segreti del linguaggio grazie a maestri del calibro di Bob Proctor e Anthony Robbins. Amante delle sfide, che affronta con determinazione e resilienza, ha un’unica missione: portare le persone al successo aiutandole a ritrovare se stesse e a definire la propria identità attraverso percorsi personalizzati, mirati a costruire solide fondamenta personali e professionali. Potete seguirlo su www.rosariorifezza.com

Rosario Rifezza, “Vendere non è un caso. Strategie per convincere in pubblico”, Mind Edizioni, pagine 160, € 15,90