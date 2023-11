Venditalia 2024 a Fieramilano: è già record di adesioni

Mancano poco più di sei mesi a Venditalia 2024 in programma dal 15 a 18 maggio 2024 a Fieramilano (Rho) e la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica ha già stabilito nuovi record di partecipazione. I numeri delle adesioni sono infatti davvero ragguardevoli: oltre 100 espositori hanno già acquistato importanti spazi espositivi all’interno dei padiglioni 8-12 di Fieramilano Rho.

La manifestazione è lo specchio di un settore, che nonostante le crisi globali, continua ad essere vitale: nei primi nove mesi del 2023 il settore della distribuzione automatica ha, infatti, continuato a crescere, registrando 1,2 miliardi di fatturato (+1,8%), e oltre 3 miliardi di consumazioni (+1,7%): ripresa più contenuta rispetto allo stesso periodo del 2022 quando le consumazioni erano cresciute dell’8% (dati IPSOS per CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica).

Distribuzione automatica: Italia leader a livello europeo

L’Italia, nel campo della distribuzione automatica, è leader a livello europeo: il comparto genera un indotto occupazionale di oltre 33mila persone e include più di 3mila imprese. Venditalia 2024, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da CONFIDA, sarà per la prima volta ospitata nell’innovativo quartiere Fieramilano Rho, un’area espositiva unica per funzionalità degli spazi, varietà dei servizi e raggiungibilità, in grado di offrire a tutti gli espositori servizi di eccellenza e all’avanguardia, sia fisici che digitali.

Anche per questo la manifestazione si avvia ad un sold out annunciato, così come era stato per la scorsa edizione. È dunque importante che le aziende che desiderano partecipare come espositori si mettano in contatto con l’organizzazione della fiera, perché la griglia espositiva è in rapido completamento. Nell’area espositori del sito internet (www.venditalia.com) sono presenti tutte le informazioni per prenotare lo stand desiderato. La lista degli espositori che hanno aderito alla manifestazione continua a crescere, non solo in quantità, ma anche in qualità, vista l’importanza delle aziende che hanno già confermato gli spazi, tra cui diversi leader di spicco di molte delle categorie merceologiche presenti in fiera.

Venditalia, appuntamento imperdibile per tutte le aziende di settore

Venditalia si conferma quindi un appuntamento imperdibile per tutte le aziende che operano nel settore del vending, ma anche nei comparti collegati come il retail specializzato, i negozi automatici H24 e l’Ho.re.ca. Gli organizzatori puntano a migliorare il record di 20.000 presenze stabilito nella scorsa edizione investendo molte risorse per accrescere l’internazionalizzazione della fiera e allargando la presenza di buyer provenienti anche da Cina, Giappone, USA, Middle East e Nord Africa.

L’appuntamento con Venditalia 2024 è dal 15 al 18 maggio 2024 nei padiglioni 8-12 di Fieramilano Rho.