Vendite biglietti Coldplay, Ticketone: "Tutto regolare"

In merito alle notizie di episodi di bagarinaggio online dei concerti 2023 dei Coldplay, TicketOne, tra i titolari della vendita dei biglietti, precisa che "le vendite per le 6 date si sono svolte secondo i tempi e le quantita' assegnate dall'Organizzatore in modo regolare. La fortissima domanda, superiore alle disponibilita', è stata gestita in assoluto ordine e trasparenza tramite pagine di accodamento".

"Applicate tutte le misure contro il secondary marketing"

"Si sono inoltre applicate - scrive la societa' in una nota - tutte le misure previste dalle leggi contro il secondary market mentre i sistemi sono stati protetti da qualsiasi possibile attacco informato tramite sofisticate protezioni con software specifici di cui l'azienda si e' dotata. Inoltre, i servizi di audit interno di TicketOne hanno ri-controllato tutti gli acquisti e gli acquirenti tramite sistemi di audit analytics intelligente senza riscontrare di fatto irregolarita'".