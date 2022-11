Venezia sposa Milano nella boutique di Rene Caovilla

Rene Caovilla rinnova la sua boutique milanese di via Bagutta nel cuore del quadrilatero della Moda. Aperta nel 1999, è il primo monomarca del brand che con il nuovo layout vuole rendere omaggio all'heritage veneziano della maison che porta il nome del suo fondatore. La rivisitazione del concept vuole sempre più evidenziare i valori simbolo del brand come eleganza, tradizione e innovazione che, insieme alla storia e all'unicità, hanno da sempre. portato nel mondo lo stile, l'arte e l'artigianato di Venezia. L'atmosfera delle Boutique Caovilla è raffinata e ricorda un moderno salotto veneziano. Il marmo veneto e le finiture dorate creano l'ambiente ideale per dar luce alle vere protagoniste della boutique, le calzature gioiello firmate Rene Caovilla. L'ingresso è impreziosito dalla raffigurazione del simbolo della Maison - il sandalo Cleo-l'iconico serpente che ha reso il brand famoso e riconoscibile in tutto il mondo. Lo spazio è esclusivo e caratterizzato da eleganti toni tenui e avvolgenti.

Rene Caovilla, piano di rafforzamento dell'identità retail

Le creazioni uniche della maison Rene Caovilla sono esposte all'interno di otto nicchie realizzate in velluto nero e rifinite in metallo dorato e sapientemente illuminate per dare risalto ai dettagli preziosi delle calzature. Le pareti in avorio sono arricchite da un tessuto con finitura a marmorino, evocativo dell'arte veneziana tanto cara a René Caovilla, fondatore del brand. Gli arredi, realizzati su misura da esperti artigiani, sono in ottone lucido e in plexiglass con finiture in tessuto tramato oro e in velluto. Un divano in morbido velluto color avorio dalla forma moderna è posto al centro della geometrica linearità dell'ambiente principale. Il concept riprende la prima boutique di Caovilla inaugurata a Venezia nella primavera del 2021 e rientra nel piano di rafforzamento dell'identità retail.