Ventenne morta per un tiramisu vegano: gli sviluppi processuali

Ventenne morta per un tiramisù vegano che conteneva mascarpone: la vicenda di Anna Bellisario aveva suscitato grande clamore nel gennaio del 2023. Ma quali sono stati gli sviluppi? Li racconta LaPresse: la Procura di Milano ha chiesto di processare per omicidio colposo il titolare e la socia dell'azienda alimentare GLG produttrice del dolce rivelatosi fatale per la giovane. Mentre è stata chiesta l'archiviazione per il titolare dell'hamburgheria vegana milanese in cui il dolce era stato servito e consumato, per la società proprietaria del ristorante e per gli imprenditori delle altre aziende produttrici di cibo della cena consumata dalla ragazza.

Anna Belisario, il malore fatale dopo quattro cucchiai di tiramisu

Anna Bellisario, allergica alle proteine del latte, si era sentita male dopo 4 cucchiai del tiramisù. La ragazza è morta 9 giorni dopo all'ospedale San Raffaele di Milano dove era stata ricoverata la sera stessa in gravi condizioni e in shock anafilattico.