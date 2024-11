Vento forte a Milano: cadono calcinacci, pannelli e un albero, nessun ferito

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse zone della città a causa delle forti raffiche di vento che hanno causato l'abbattimento di un albero e il distacco di calcinacci e pannelli. In via Vigevano 6, circa quattro metri quadrati di intonaco sono caduti dalla facciata di un condominio, provocando disagi alla circolazione tramviaria. Allo stesso modo, in via Manzoni, alcuni pannelli sono stati scaraventati giù da un terrazzo, creando problemi all'ingresso del Teatro Manzoni. Fortunatamente, in entrambi i casi, non si sono registrati feriti. Nel quartiere di via Cittadini, invece, un albero situato nel cortile della Chiesa Sacro Cuore di Gesù è stato abbattuto dal vento, finendo sul marciapiede pedonale. Per fortuna, al momento del crollo, non transitava alcuna persona, evitando così potenziali danni. L'albero, che ha occupato parte della via, è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area circostante.