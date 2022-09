Verbania, trovato il corpo del 79enne cercatore di funghi smarrito

Recuperato nella serata di giovedì 1 settembre il corpo del cercatore di funghi 79enne che risultava disperso nell'area di Verbania. L'uomo ha perso il sentiero che aveva percorso per far ritorno alla propria automobile dopo una giornata nei boschi della zona. Un volo di una ventina metri in un impluvio in secca gli è stato fatale. Sul posto hanno collaborato al ritrovamento squadre del Soccorso Alpino, personale della guardia di finanza del nucleo Sagf e una squadra dei Vigili del Fuoco del nucleo speleo alpino fluviale (Saf) del comando di Verbania. L’impegnativo percorso per riportare il corpo dell’uomo e la pioggia caduta hanno reso necessario il suo recupero da parte dell’elicottero drago 153 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Malpensa. Per consentire le operazioni il personale a terra ha dovuto tagliare numerosi alberi per creare un’area libera e consentire agli elisoccorritori di calarsi e lavorare in sicurezza in una zona in cui la morfologia del territorio presenta notevoli difficoltà dovute alle pendenze considerevoli e al terreno scivoloso.