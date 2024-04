Verde in piazza Duomo, inaugurate le aiuole dell'Oasi Zegna

Dopo aver vinto un bando pubblico, e' stato il Gruppo Ermenegildo Zegna ad aggiudicarsi il progetto di verde in piazza del Duomo a Milano per tre anni. Le nuove aiuole sono state consegnate ufficialmente oggi e presentate durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente e Ad del gruppo Gildo Zegna. Canfore, rododendri, gelsomini, piante resistenti adatte al clima di Milano e che verranno irrigate in maniera oculata in termini di uso delle risorse idriche, assecondando la natura, cioe' i clici della pioggia.

Un progetto ispirato alla responsabilità ambientale

Si tratta di un progetto, ha spiegato Zegna, "che si ispira alla responsabilita' ambientale di Oasi Zegna" e che segna "il primo di una serie in giro per il mondo". Inoltre, ha assicurato il sindaco Sala, come per le palme, "diamo la garanzia che non verranno buttate ma ripiantate e cosi' tutto cio' che pianteranno" d'ora in poi "avra' lo stesso destino: sara' un ricircolo e un recupero integrale". Il progetto delle nuove aiuole trae ispirazione dal dipinto del 1957 di Dino Buzzati, "Piazza del Duomo di Milano", dal quale emerge uno stimolante dialogo tra citta' e natura e mira a promuovere il ruolo fondamentale di quest'ultima riflettendo sulle istanze contemporanee di sostenibilita'.