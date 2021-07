Veronesi attacca Bernardo: "Dove vive?". Osnato: "Se la canta e se la suona"

“Il Mai Sindaco Bernardo parla di riaccendere Milano, che sarebbe una città spenta e senza progettualità. Forse il Mai Sindaco abita altrove: Milano in 15 minuti, gli Scali Ferroviari, Loreto, Farini, Porta Romana, Greco, Yes Milano, Reinventing Milano, le Olimpiadi, 10 milioni di turisti, Salone del Mobile, Design Week, Music Week, Fashion Week, Motor Show, Book City, Piano City…ma dove vive Bernardo?”. Commenta così il Maestro Alberto Veronesi, noto direttore d'orchestra e da sempre impegnato politicamente, le recenti dichiarazioni del candidato sindaco Luca Bernardo.

“Il Mai Sindaco, con la concezione di fare ritorno alla mobilità automobilistica tradizionale, insieme a Feltri che ha già annunciato di voler passare il tempo a grattarsi, vuole ritrasformare Milano in una Nuova Delhi italiana. Il Pediatra della Ronzulli però, da consigliere di opposizione, avrà la gioia di vedere Milano sbocciare sempre più grazie a Beppe Sala.”

Non è tardata la replica del parlamentare milanese Marco Osnato (FDI): “ Veronesi se la canta e se la suona”. “Il maestro Veronesi oggi si erge sul podio e decide di dare lezioni di buongoverno a Luca Bernardo… purtroppo gli riesce solo una maldestra sviolinata nei confronti di Beppe Sala al quale concede addirittura la bacchetta magica! Ma l’elenco che lui cita delle opere di Sala è un elenco di incompiute che nemmeno Beethoven sarebbe riuscito a fare! Meglio che il maestro giri più per Milano - come ha fatto e fa il medico Bernardo per curare i bambini milanesi - e meno per i salotti dove se la canta e se la suona! E ricordo al maestro che Luca Bernardo in India c'e' andato con altri colleghi alla Casa Madre Teresa di Calcutta a curare bambini oncologici e con disabilita'.Il maestro pensi all'orchestra", ha spiegato Marco Osnato.