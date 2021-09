Comunali, Veronesi (Riformisti): “Concerto-dibattito sull’impegno per la Cultura”

Si svolgerà mercoledì 29 settembre, dalle 16 alle 18, presso il Palazzo delle Stelline un concerto-dibattito, organizzato dal Maestro Alberto Veronesi e a cui parteciperanno Lisa Noja, anche lei candidata con i Riformisti, e al senatore Davide Faraone, sulla necessità di unire un forte impegno sulla cultura al perseguimento del benessere anche fisico dei cittadini.

Spiega Veronesi: Puntare su una società di diversi, di individui, di cittadini e non di “normali” o normalizzati. La vera emergenza, nella sanità come nel lavoro, oggi è la cultura: intesa come cultura di qualificazione al lavoro, come cultura di abitudine alla prevenzione, come cultura dello studio da portare per i meritevoli fini al più alto grado”. Veronesi è impegnato da oltre un mese in un tour concerti in giro per la città, ed elenca le sue proposte per un rilancio culturale della città.

“Per questo si ribadirà ancora una volta la necessità di un Comune che sappia realizzare:

1) un presidio del Benessere in ogni quartiere;

2) un grande fondo di aiuto allo studio;

3) uno sportello unico per l’orientamento allo studio e al lavoro in ogni quartiere e che istituisca

4) la Direzione Artistica di Quartiere, in collegamento con una struttura teatrale artistica centralizzata che operi il decentramento teatrale gratuito nei quartieri stessi.”