Veronesi, maratona musicale contro le parole di Bernardo il 19 agosto

“Il candidato Sindaco Bernardo ha detto ieri che non si definisce, e quindi non è, antifascista. Non ho nulla di personale contro Bernardo, ma queste parole sono inaccettabili. Prima la storia della pistola, poi Durigon, poi tal Santelli, infine questa strizzatina d’occhi al fascismo. È ora di dire basta: c’è una linea che non può essere oltrepassata, su queste cose non è consentito scherzare.” Commenta così Alberto Veronesi, noto direttore d'orchestra e da sempre impegnato politicamente, le ultime dichiarazioni del candidato del Centrodestra, e annuncia una importante iniziativa per sollecitare una reazione dei milanesi.

“Giovedì prossimo, giovedi 19 agosto, a una settimana quindi dalle celebrazioni di Sant’Anna di Stazzema, organizzerò nove concerti per i nove municipi della città di Milano, una vera e propria “Maratona musicale democratica”, per riaffermare l’anima profondamente antifascista di Milano. Speravamo e francamente pensavamo che nel 2021 non ce ne fosse bisogno, evidentemente ci sbagliavamo.”

Programma dei concerti di giovedì 19 agosto:

ore 8.30 Quartiere Porta Venezia, via Melzo ang.Via Frisi;

ore 10 Quartiere Adriano via Ugo La Malfa 2;

ore 12 Quartiere Maciacchini, Piazza Maciacchini;

ore 15.00 Quartiere Trenno, angolo Via Lampugnano e Via Rizzardi;

ore 16.30 Quartiere De Angeli, Metro De Angeli;

ore 18.00 Quartiere Lorenteggio, Piazza Frattini;

ore 19.30 Quartiere Gratosoglio;

ore 21.00 Quartiere Chiaravalle, circolo Pessina;

ore 24.00 Arco della Pace.

Musiche di Puccini, Verdi, Liszt, Mozart, Chopin

Pianoforte Alberto Veronesi, soprano Stefania Spaggiari.