Verso Direzione Nord, Tajani: "Contate su di me". Casellati: "Libertà delle donne, battaglia di civiltà"

Quella di lunedì 25 novembre si preannuncia come una edizione di Italia Direzione Nord straordinaria per la qualità degli ospiti che parteciperanno all'evento intervenendo ai numerosi panel che scandiranno la giornata dei lavori alla Triennale di Milano dalle 9.30 sino alle 20.

Oltre 100 relatori tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Daniela Santanchè, Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Valditara, Eugenia Roccella, Elvira Calderone. E numerose altre sono le figure istituzionali che, in avvicinamento alla data del 25 novembre, hanno manifestato la loro vicinanza ideale alla iniziativa, inviando riflessioni e contributi attorno al filo conduttore della giornata, ovvero: "Italia, cosa dai al mondo?".

Tajani: "Il contributo del Nord è fondamentale, contate su di me"

Così ad esempio il vicepremier Antonio Tajani. Che ha fatto pervenire questo messaggio: "Di fronte a sfide globali sempre più complesse e pressanti, l’Italia ha un ruolo da protagonista. Portiamo nel mondo, anche come Presidenza di turno del G7, i valori del dialogo e del rispetto reciproco sul quale si imperniano la nostra cultura, i nostri territori e il nostro saper fare. Proprio in queste ore si apre la riunione dei Ministri degli Esteri del G7 ad Anagni e Fiuggi. Continueremo a lavorare per la de-escalation in Medio Oriente, per il cessate-il-fuoco in Libano e a Gaza, per la sicurezza del Mar Rosso. Intendiamo inoltre ribadire il sostegno all’Ucraina e il nostro impegno per una pace giusta. Daremo uno specifico rilievo anche al tema del contrasto della violenza contro le donne, di cui oggi ricorre la Giornata Internazionale. È un fronte che vede il Governo in prima linea, con un’azione a 360 gradi per rafforzare la prevenzione e aumentare le risorse. Lo stesso Ministero degli Esteri si colorerà di arancione, un’iniziativa simbolica per tenere alta l’attenzione su questo fenomeno. Nel corso dell’anno abbiamo portato il G7 a discutere anche di intelligenza artificiale, transizione energetica e digitale, commercio, infrastrutture e connettività, tutti temi cruciali per il futuro del nostro Paese e dell’Europa".

Tajani prosegue: "Vogliamo che l’Europa torni a essere un motore di crescita, benessere e sviluppo. Ne ho parlato a lungo qualche giorno fa a Parigi al Forum annuale trilaterale delle Confindustrie di Italia, Francia e Germania. Siamo impegnati a rafforzare la presenza dell’Italia nel mondo. Siamo la seconda manifattura d’Europa, con un tessuto produttivo di oltre 4 milioni di piccole e medie imprese, autentiche Ambasciatrici del nostro saper fare. Siamo una superpotenza dell’export, che l’anno scorso ha superato il record di 626 miliardi di euro. E possiamo dare ancora di più! Fin dall’inizio del mio mandato ho messo in campo una strategia di Diplomazia della Crescita, a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione dei nostri territori. Intendiamo cogliere sempre nuove opportunità e aprire nuovi mercati. Stiamo trasformando le nostre Ambasciate in trampolino di lancio per le nostre eccellenze, nelle case delle nostre imprese. Per questo ho scelto Milano per ospitare il 18 dicembre gli Stati Generali dell’Export. Penso poi alla grande visibilità offerta dai Giochi Olimpici e Expo 2025 Osaka, dove il Padiglione Italia sarà da aprile un avamposto unico del Sistema Paese! Sono tutti elementi di una diplomazia che opera per la pace e la crescita, che punta a costruire ponti e a rafforzare rapporti di amicizia e di collaborazione. Per raggiungere questo obiettivo, il lavoro di squadra è cruciale, in Italia come all’estero. Un impegno corale di tutte le componenti del nostro Paese, con il contributo indispensabile del Nord dell’Italia che ha una forte proiezione internazionale e uno sguardo concreto verso il futuro. Contate su di me! Contate sul Governo!"

Casellati: "Libertà delle donne, bene il richiamo a promuovere politiche di empowerment"

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, in riferimento in particolare al panel dedicato al tema della libertà delle donne, ha scritto: "Proprio come donna, prima ancora che per il mio ruolo istituzionale, ritengo mio dovere, ogni volta che ne ho l'occasione, pronunciarmi in favore di quella che considero una battaglia di civiltà. L'affermazione di una nuova cultura per la tutela delle donne, del resto, passa anche attraverso una mobilitazione degli strumenti di comunicazione e informazione che sia mirata alla sensibilizzazione dei cittadini. Ben venga, quindi, la vostra iniziativa volta a richiamare con forza l'attenzione sull'esigenza di superare le differenze di genere e promuovere politiche di empowerment femminile quale mezzo irrinunciabile per infondere tra le donne fiducia, sicurezza e consapevolezza delle proprie risorse".

Zaia: "Idee ed esperienze sono una fonte inestimabile di ispirazione"

Ed il governatore del Veneto Luca Zaia: "Desidero esprimere la mia vicinanza ideale a questo evento, che rappresenta un'importante piattaforma di dialogo e confronto sulle sfide e le opportunità che il nostro Paese deve affrontare per costruire la sua idea di futuro. Futuro che non può più permettersi il lusso di tralasciare concetti fondamentali, quali innovazione e sostenibilità. Italia Direzione Nord è un momento cruciale per riflettere sulle politiche e le strategie necessarie a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre regioni. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle imprese, fino ai cittadini, lavorino insieme per affrontare le sfide globali e cogliere le opportunità che si presentano".

Il governatore prosegue: "Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del convegno per l'infaticabile impegno e la dedizione profusa nella realizzazione di questo think tank. Il lavoro di squadra risulta essenziale per creare uno spazio di confronto costruttivo e per promuovere il dialogo tra le diverse realtà del territorio. Rivolgo, inoltre, ringraziamento speciale anche a tutti i relatori e partecipanti, il cui contributo è fondamentale per il successo di questo convegno. Le idee e le esperienze messe in campo e condivise sono una fonte inestimabile di ispirazione e conoscenza, che ci aiuteranno a tracciare la rotta verso progettualità sempre più efficaci ed efficienti, volte a rafforzare le eccellenze già in essere e plasmare il terreno di coltura più opportuno per la nascita di ulteriori benchmark".