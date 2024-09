Verso il crollo delle temperature: a Milano 14 gradi di massima

A Milano temperatura massima a 14 gradi. Accadrà tra pochissimo, già questa settimana. E' lo scenario preannunciato da Lorenzo Tedici del sito IlMeteo.it. Grazie ad una temporanea fase interciclonica, oggi le massime si avvicineranno a i trenta gradi. Ma "si tratterà di un'effimera tregua dal maltempo". In arrivo un ciclone dalla Scozia che raggiungerà il Mediterraneo mercoledì sera "portando un veloce ma diffuso peggioramento mercoledì sera su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, e poi nella notte su tutto il settentrione. Giovedì entreremo in un nuovo clima, l'autunno sarà protagonista per qualche giorno, in anticipo, su tutto il Centro-Nord Italia con un calo sensibile delle temperature massime: Milano 23°, Torino 22°, Venezia 21° e Roma sotto i 25°. Attenzione poi alle piogge intense, attese su gran parte del Centro-Nord e dalla sera anche su Campania e Basilicata".

"Ma, se giovedì le temperature scenderanno in modo sensibile, venerdì sia le minime sia le massime crolleranno in modo drammatico: avremo 19°C a Roma, Milano e Torino e addirittura 14°C a Venezia e 13°C a Bologna. Lo scorso Natale 2023 a Bologna ci furono 16°C, venerdì 13 settembre 2024 arriveremo malapena a 13°C nelle ore più calde! Venerdì 13 sarà dunque la data da 'cerchietto blu' come il freddo che arriverà sulle Alpi con la neve fino a 1500-1800 metri, blu come il fresco autunnale che si impadronirà di quasi tutta l'Italia, blu come la frizzantezza delle minime localmente sotto i 10°C in pianura".