Verso la Germania con tre profughi siriani per 1.400 euro: arrestato

Lo scorso 24 aprile, intorno alle 15, durante un servizio di pattugliamento, una volante della polizia di Stato ha fermato per un controllo un'auto con targa straniera, con quattro persone a bordo, in via Livio Cambi, zona Lampugnano. Il conducente è risultato essere un 29enne liberiano, residente in Italia ma domiciliato in Germania. Ed è proprio lì che stava portando i suoi 3 passeggeri siriani di 21, 23 e 24 anni, dietro pagamento di 1.400 euro, di cui avevano versato un anticipo di 270 euro, trovati nelle tasche del liberiano, insieme a 2 Poste Pay e alcuni scontrini di caselli autostradali non pagati. L'uomo, che sostiene di essere stato 'assunto' come autista da un'altra persona di cui non si conosce l'identità, è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.