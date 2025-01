Veterinario morto nel giardino di casa: l'ipotesi che sia stato sbranato dai suoi cani

Tragedia a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, dove Patrizio Donati, un veterinario di 72 anni, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione. Il corpo presentava profonde ferite al collo e alla testa, ritenute compatibili con morsi di animale. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie dell’uomo, rientrata a casa e trovando il marito esanime. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per Donati non c’è stato nulla da fare.

L'ipotesi dell'aggressione da parte dei suoi cani

Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi che il veterinario sia stato aggredito e sbranato dai suoi cinque alani, che vivevano con lui e che non avrebbero mai mostrato comportamenti aggressivi in precedenza. Tuttavia, non si esclude che Donati possa aver accusato un malore, come un infarto o un ictus, cadendo e scatenando involontariamente una reazione violenta nei cani.

La causa esatta del decesso sarà accertata dall’autopsia, già disposta dagli inquirenti. Una prima valutazione suggerisce che le ferite inferte dagli animali potrebbero essere state letali, ma al momento l’indagine è ancora in corso e non si esclude nessuna pista.

Veterinario morto: indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Legnano stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La mancanza di testimoni diretti rende l’indagine particolarmente complessa, mentre sul posto sono intervenuti anche i veterinari di ATS per esaminare i cinque alani e verificare eventuali segnali di aggressività o malessere. Secondo le prime informazioni, i cani, pur di grossa taglia, erano sempre stati considerati docili e ben addestrati, compatibili con il profilo di un veterinario esperto come Donati.

