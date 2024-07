Chi è il conte Padulli che compra "casa" per 40 milioni ma gira in utilitaria

Il nobile e ricco uomo d'affari che viaggia con un auto utilitaria. Sta facendo il giro del web la storia del conte Luca Padulli di Vighignolo che, originario del milanese, ha fatto fortuna in Gran Bretagna per poi tornare a casa (anche solamente per affari). Sarebbe lui infatti l'uomo che ha appena firmato il compromesso per un palazzo in via Bagutta 20 a Milano da 40 milioni di euro. E ciò nonostante il nobile di origini italiane continua ad andare in giro con la sua fidata Opel Corsa e a viaggiare in classe economica quando deve utilizzare l'aereo.

Chi è il conte Padulli che ha più terreni di re Carlo III

Secondo la "leggenda" il conte possederebbe più terre dello stesso re Carlo III, tanto che - stando al Corriere della Sera - “dalle sue fattorie nel Norfolk e nello Yorkshire dipende il 2% della produzione totale di patate" del Regno Unito. Il finanziere milanese ha rilevato nel 1994 la Albanwise Wallace Estates “che grazie a lui oggi è annoverata tra le più grandi aziende agricole e immobiliari del Regno Unito”, fortuna che gli ha permesso di fare un po' di shopping nel settore immobiliare anche italiano.