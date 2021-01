Via Boccaccio, 36enne ustionato per scoppio di una sigaretta elettronica

Un uomo di 36 anni - riporta Mianews - e' rimasto ustionato con ustioni di primo e secondo grado a una mano, una gamba e ai genitali. E' accaduto stamani in via Boccaccio. L'uomo, dalle informazioni di Areu, sarebbe rimasto ferito presumibilmente per lo scoppio di una sigaretta elettronica. E' stato portato in codice giallo a Niguarda.