Via Montenapoleone, fino a 1 milione l’anno per affittare uno store da 100 mq

In base all’ultimo Retail Market Report di Engel & Völkers Commercial dedicato a Milano e alla Lombardia gli affitti nel quadrilatero della moda continuano a svettare. Valori decisamente alti in via Montenapoleone, via Sant’Andrea e in Galleria, con quotazioni annue di affitto al metro quadro comprese tra 6 e 10mila euro. Volendo affittare un negozio di 100 metri quadrati in una di queste strade occorre dunque sborsare tra 600 mila euro e 1 milione di euro l’anno.

Ampie le variazioni da una via all’altra, anche all’interno dello stesso quartiere: affittare un negozio in via della Spiga costa dai 3 ai 4mila euro al metro l’anno; in via Gesù 2.500-2.800 euro; 1.500-2.000 euro per via Manzoni; 600-2.500 per corso Venezia.

In corso Vittorio Emanuele il passaggio è decisamente superiore, aspetto che viene rispecchiato nelle quotazioni, ma anche in questo caso si assiste a un’oscillazione è più ampia dei prezzi a seconda della posizione lungo il corso. Quanto alla Galleria, secondo il Report E&V “L’ottagono d’oro è diventato l’unica vera valida alternativa al lusso di Via Montenapoleone, nonostante quest’ultimo resti preferito dalla clientela che desidera maggiore riservatezza e accessibilità tramite mezzi privati”.