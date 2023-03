"Via Padova-Mondo", fine lavori nel 2025

Via Padova, una delle aree più identificative di Milano, spegne le candeline dei suoi primi cento anni e per l'occasione cambia volto. I lavori, avviati lo scorso 20 febbraio e previsti sino a fine anno per il tratto da via Giacosa al sottopasso, dovrebbero concludersi entro il 2025, interessando nel 2024 il lato dei civici dispari sino al ponte della ferrovia. Investimento complessivo 3 milioni di euro. La via sarà inserita in una grande zona a 30 all'ora. A illustrare i dettagli del progetto e delle tempistiche è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Sala: "La via e' stata tracciata cento anni prima, dritta come un fuso in quanto attraversava sostanzialmente la campagna"

"E' un bel modo di festeggiare via Padova in occasione del suo centenario - racconta nel suo podcast del mattino 'Buongiorno Milano' - La via e' stata tracciata cento anni prima, dritta come un fuso in quanto attraversava sostanzialmente la campagna. Aveva due nomi: via Milano fino a piazza Costantino e via Venezia fino a via Olgettina. E' solo nel 1923, a seguito dell'accorpamento di Crescenzago nel Comune di Milano, che il lungo rettilineo diventa via Padova, una strada, un mondo a parte secondo molti, certamente un quartiere che al suo interno ha sperimentato, non senza difficoltà, le nuove e antiche tematiche legate al melting pot che sempre di piu' caratterizza Milano, come del resto però tutte le piu' importanti citta' del mondo". "Ed è proprio a cento anni dalla sua nascita - riepologa Sala - che si realizza un progetto di restyling di via Padova: 8 nuove piazze, nuovi marciapiedi, 230 nuovi alberi, 3 milioni di investimento. Una via Padova piu' verde, piu' sicura per i pedoni con un passaggio dei mezzi pubblici piu' scorrevole grazie alla estensione dell'attuale corsia preferenziale".