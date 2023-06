Viaggio in Nord Africa per Billionaire

Per la prossima bella stagione the King Philipp Plein fa un viaggio virtuale in Nord Africa, traendo ispirazione dal caldo vento del deserto, dalle dune di sabbia in pendenza, dalle dolci coste mediterranee e dalle vaste distese delle montagne dell'Atlante.

Nella splendida cornice del giardino del For Season di Milano, Plein racconta di un uomo che ama viaggiare e godere della vita. Un dandy gentiluomo che non ha paura di osare pur restando tendenzialmente classico nel suo stile. Il classico stile Billionaire viene reinterpretato in questa stagione in look chic lusinghieri e pronti per il viaggio che incarnano lo spirito di esplorazione. Delicate sfumature di marrone e ambra riflettono le spezie nei bazar, con i toni caldi che si fondono con proporzioni sartoriali e tessuti pregiati per formare look eleganti senza tempo.

Camicie sartoriali stampate in seta, giacche con dettagli jacquard, pellami pregiati dai colori sorprendenti e pantaloni dal taglio perfetto costituiscono la base della collezione, che si uniscono per formare silhouette raffinate ma rilassate ricche di seducente esotismo. Giacche doppiopetto decisamente sartoriali sono completate da look più rilassati che abbinano bomber e blazer a pantaloncini. Accessori artigianali interpretati con colori lussureggianti e dettagli sontuosi completano ogni outfit, con i cappelli Panama che fanno un cenno allo spirito di viaggio della collezione. L'attenzione ai dettagli e i tessuti sontuosi si combinano per dimostrare l'esperienza sartoriale e la conoscenza artigianale del marchio.

Lasciando impronte nella sabbia, quest'ultima sfilata di Philipp Plein riesce a costruire un'identità distintiva incentrata sull'ambizione, l'esplorazione e l'eleganza. Viaggiando tra le carovane Tuareg verso vaste metropoli mondiali, Philipp Plein ti invita a esplorare il mondo con lui.