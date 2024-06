Vianova entra a far parte della corporate partnership con Magic Spectrum

Vianova è l’operatore di telecomunicazioni di rete fissa e mobile dedicato alle imprese, ed ora è il nuovo corporate partner di Magic Spectrum, il programma di accelerazione parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, gestito da Zest insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo (co-investitori con CDP Venture Capital), e dedicato alle startup che sviluppano prodotti o servizi per il mercato ICT e telecomunicazioni. "Da sempre in Vianova integriamo i nostri servizi di telecomunicazione con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sviluppate in-house - afferma Luigi Innocenti, Mergers & Acquisitions Manager di Vianova. La collaborazione con Magic Spectrum ci permetterà di anticipare le sfide future del nostro settore, grazie a un accesso privilegiato a imprenditori e startup, in grado di offrirci nuove opportunità di innovazione e di crescita".

Facchini (Zest e Magic Spectrum): “Con Vianova acceleriamo verso l’obiettivo comune”

“Siamo lieti di accogliere Vianova tra i corporate partner di Magic Spectrum. Sin dall’inizio questo hub di competenze è stato arricchito dalla partecipazione di aziende leader, a livello nazionale, europeo e globale, tutte con un focus specifico nell'ambito della connettività. Con l'ingresso di Vianova acceleriamo nuovamente verso il nostro obiettivo comune, ovvero quello di investire e favorire la crescita di startup alle quali offriamo l'opportunità di confrontarsi con aziende che presidiano il loro mercato attuale e futuro", commenta Ludovico Facchini, Portfolio & Operations Manager di Zest Investments e Program Director di Magic Spectrum.