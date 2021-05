Vibrazioni in metro, Granelli: "Non abbiamo ancora una soluzione"

"A oggi non abbiamo una diagnosi conclusa, definitiva e lineare, per questo non abbiamo la soluzione". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli in merito al problema delle vibrazioni delle linee 1 e 2 della metropolitana, affrontato ieri pomeriggio nel corso della commissione consiliare online Mobilità. "Non abbiamo un quadro chiaro. Il problema è reale, preciso e differenziato su entrambe le linee, ma non abbiamo una diagnosi e questo è un problema. Le ricerche le abbiamo fatte, coinvolgendo pure il Politecnico, e continueremo a farle"; ha proseguito Granelli.

"Continueremo a fare lavori di manutenzione e molatura dei binari. Abbiamo intensificato un piano di misurazione e di analisi di dati per costruire man mano il pacchetto di rilevazioni", ha concluso Granelli. Alberto Zorzan, dirigente di Atm, ha inoltre fatto sapere che per il 2021 "sono previsti 200 chilometri di molatura di binari. Nei punti in cui abbiamo effettuato questi interventi i risultati di attenuazione delle vibrazioni si sono visti".

“A tre anni dalle prime segnalazioni dei residenti il problema del rumore e delle vibrazioni negli immobili lungo la linea M1 e M2, i disagi non sono risolti ma anzi emergono più segnalazioni. - ha commentato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - Bene che il Comune abbia stanziato 50 milioni per il nuovo armamento ma gli interventi termineranno solo nel 2025. L'unica soluzione immediata per Forza Italia è diminuire la velocità nelle tratte interessate almeno nelle prime ore della mattina e di notte quando la frequenza blanda lo consente. Chiediamo la pubblicazione di tutte le rilevazioni dei valori registrate da MM e di individuare una società terza e non collegata al Comune per fare l'audit al problema”, ha conclude il capogruppo di Forza Italia.