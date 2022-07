Vic di Radio Deejay, incidente in parapendio: "Sono tanto rotto..."

"Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene": così su Instagram Vittorio Lelli, ovvero Vic di Radio Deejay ha raccontato ai suoi fan del brutto incidente in parapendio accadutogli sul lago d'Iseo: "E andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me".

Vic: "Travolto da un'ondata d'amore gigantesca"

Il deejay aggiunge: "In ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca".