Viceministro Morelli su divieti Area B: "Mossa contro i meno abbienti"

Viceministro Morelli su Area B: "Mossa contro i meno abbienti"

"Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a intervenire contro Area B, una follia che uccide la possibilita' di migliaia di famiglie di circolare con la propria vettura". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli a margine del convegno 'Infrastrutture, sostenibilità e sicurezza all'Universita' Cattolica di Milano, parlando del divieto di ingresso in Area B per i diesel fino euro 5 e le auto a benzina fino euro 2 che scattera' dal 1 ottobre nel capoluogo lombardo. "Una manovra - ha aggiunto Morelli - contro una fascia in particolare della nostra società, quella meno abbiente, e anche contro le aziende milanesi".