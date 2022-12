Vicino l'accordo Majorino-Cinque Stelle. Unico scoglio: cosa farà +Europa?

Come riporta l’edizione di Milano di Repubblica, oggi dovrebbe ufficializzarsi il patto tra Majorino e Conte in vista delle prossime regionali in Lombardia.

Trovata la quadra su tutti i punti del programma in discussione

I dem e i Cinque Stelle avrebbero trovato la quadra su tutti i punti in discussione: dalle infrastrutture alla sanità, fino allo scoglio rappresentato dall’agricoltura. Lo stallo degli ultimi giorni, quando – come anticipato da Affaritaliani.it Mialno – l’accordo sembrava siglato, è rappresentato anche dalla composizione delle liste. “Inglobare il M5S in coalizione – scrive Repubblica – significa anche lavorare sugli equilibri tra i candidati”.

Il nodo + Europa

E poi c’è l’ultimo nodo. + Europa era stato chiaro: “Non entriamo in coalizione se ci sono i 5 Stelle”. Parole di Benedetto Della Vedova. Ma gli esponenti regionali del partito, rappresentati da Michele Usuelli, spingono per un’alleanza con Dem e, a questo punto, pentastellati.

L'ipotesi Cappato subito scartata

Qualcuno avrebbe pensato anche a una lista unica, magari con Cappato candidato, ma l’ipotesi sembra lontana dalla realtà. Oppure un sostegno a Moratti. L’altra strada potrebbe essere rappresentata da una lista civica legata sempre a Majorino. I giochi non sono ancora chiusi. Ma tra Dem e Cinque Stelle il matrimonio sembra pronto.