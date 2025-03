Nasce Cesi Space, 20 milioni per la nuova linea di produzione di celle solari. VIDEO

Nasce Cesi Space, 20 milioni per la nuova linea di produzione di celle solari.

CESI rafforza la propria leadership nel settore dell’energia per lo spazio con l’inaugurazione della nuova linea di produzione nei suoi laboratori di Milano. Contestualmente, il Gruppo ha lanciato nella giornata di giovedì 13 marzo CESI Space, la nuova unità di business dedicata interamente al settore spaziale. All’evento hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, l’Amministratore Delegato di CESI, Nicola Melchiotti e il Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo, Massimo Claudio Comparini.

Con un investimento di 20 milioni di euro - per più di un terzo provenienti dal modello di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) previsto dal programma Space Factory 4.0 relativo al PNRR dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - e più di 60 tecnici altamente specializzati, di cui 30 nuovi assunti, la nuova linea diproduzione consente un incremento della capacità produttiva del 200%. Questo grazie all’introduzione dicinque nuovi evaporatori e di un nuovo reattore MOCVD (Metal- Organic Chemical Vapor Deposition), per lacrescita controllata di semiconduttori avanzati.

Con oltre 200mila celle già realizzate, per più di 100 satelliti, CESI è tra i principali produttori al mondo di celle solari per applicazioni spaziali civili e l’unica con azionariato totalmente europeo, in particolare italiano. Le celle solari CESI Space, a tripla giunzione, con tecnologia proprietaria brevettata made in Italy, raggiungono un livello di efficienza superiore al 30%, anche negli ambienti più ostili.

Melchiotti (Cesi): "Da sempre alla frontiera dell'innovazione"



“In CESI siamo da sempre alla frontiera dell’innovazione nel settore elettrico, testando nuove tecnologie e sviluppando nuove competenze. Oggi questa frontiera si trova nello spazio e anche lì siamo presenti, da protagonisti, con la realizzazione di celle solari ad altissima qualità ed efficienza”, ha dichiarato in questa video-intervista ad Affaritaliani.it Nicola Melchiotti, Amministratore Delegato di CESI. Il percorso di CESI nel settore delle tecnologie spaziali affonda le radici in oltre 30 anni di ricerca e sviluppo, con investimenti significativi sia propri sia in collaborazione con istituzioni quali l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Nella sua storia, il Gruppo ha partecipato a missioni verso Mercurio, Marte e Giove, confermando la propria capacità di innovazione tecnologica.



Comparini (Leonardo): "In Italia c'è una filiera completa"



"Dai dispositivi alle tecnologie, fino alla sistemistica, io penso che oggi in Italia abbiamo una filiera completa" ha aggiunto Massimo Claudio Comparini Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo che in questa video-intervista per Affaritaliani.it ha illustrato l’importanza del lancio della divisione Cesi Space e del disegno di legge sulla space economy. Comparini ha ricordato inoltre che "in Italia stiamo realizzando un'altra costellazione, che è il Galileo. Quindi i primi satelliti Galileo di seconda generazione, li sta concependo e costruisce l'Italia", un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile.

Valente (Asi) "Un risultato tangibile dei fondi Pnrr per il comparto dello spazio"

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, interpellato da Affaritaliani.it ha parlato di una "giornata importante con protagonista una azienda d'eccellenza italiana che produce celle solari ad alta efficenza per lo spazio, per i satelliti e gli altri sistemi che ne necessitano. E' un risultato tangibile del Pnrr e dei fondi per il comparto spazio, con una linea di produzione consegnata ben prima della scadenza formale dei termini. Si triplica la capacità produttiva di Cesi rispetto alle celle solari, un elemento strategico per gli asset spaziali. C'è anche un incremento occupazionale, con l'Italia che continua ad essere leader nelle attività dello spazio"

Urso: "Le factory come Cesi sono punte d'eccellenza nella Space economy"

Le space factory, come quella di Cesi, sono "punte di eccellenza di quella Space Economy di cui l'Italia è tra i leader mondiali", ha commentato il ministro Adolfo Urso. "L'Italia oggi è il primo Paese in Europa ad aver realizzato una legge nazionale sullo spazio, che regolamenta in modo compiuto anche l'attività dei privati e incentiva in modo significativo le Pmi che operano nel nostro Paese, in 15 distretti industriali, così come nelle università e nei centri di ricerca. Siamo all'avanguardia e abbiamo sempre più un ruolo da protagonisti in Europa".

Cesi, oltre trenta anni di ricerca e sviluppo

Con il lancio della nuova Divisione CESI Space, CESI rafforza il proprio impegno nel settore spaziale, sviluppando soluzioni all'avanguardia. Un passo strategico in un momento di forte espansione della Space Economy, trainata da investimenti e innovazioni senza precedenti, che aprono nuove opportunità di crescita per l’intera filiera industriale italiana ed europea.