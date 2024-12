Milano, acceso in Duomo l'Albero dei Giochi. VIDEO

Milano, acceso in Duomo l'Albero dei Giochi

Brilla di fronte al Duomo di Milano l'Albero dei Giochi 2026. Ad augurare buone feste a tutti i milanesi e ai turisti presenti in citta' sara' un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri. Anche quest'anno il simbolo del Natale milanese sara' impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche: insieme alle centinaia di tradizionali sfere natalizie e alle migliaia di luci bianche, a guarnire il maestoso abete, ci saranno le due mascotte di Milano Cortina 2026: Tina e Milo in versione sportiva riprodotti su addobbi personalizzati che renderanno speciale il fantastico esemplare e porteranno ancora una volta la magia dei Giochi nel capoluogo lombardo.

Ai piedi dell'Albero sara' riprodotto un villaggio natalizio con attivita' di intrattenimento. "Unire la luce del Natale con la luce dei giochi per noi e' importantissimo" ha commentato Andrea Varnier, ad di Fondazione Milano-Cortina, ricordando che "esattamente tra un anno la torcia olimpica iniziera' il suo viaggio nel paese per arrivare a Milano il 6 febbraio", giorno dell'inizio dei Giochi. "Fra un anno e due mesi partiranno i giochi olimpici, due mesi dopo i giochi Paralimpici. Sara' un evento eccezionale che puntera' l'attenzione sul Paese, sulla Lombardia e sul Veneto. Una gioia vedere il simbolo del Natale vicino a quello delle Olimpiadi", ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Non ho mai visto cosi' tanta gente per l'Albero di Milano. Sara' merito delle Olimpiadi", ha rilevato infine il sindaco Giuseppe Sala.

L'inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo

Stamattina si e' invece tenuta la classica cerimonia di inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo organizzato (con la Confcommercio milanese) da Apeca, l'Associazione ambulanti Confcommercio Milano, e Promo.Ter Ati con Prisma. Fino al 6 gennaio, 78 baite in legno con l'eccellenza dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'alimentare.

"E' sempre bello partecipare a questa manifestazione che illumina e anima il cuore della nostra citta'. Un momento tradizionale, un segnale di vitalita' e speranza. Abbiamo cercato di rendere questo avvenimento sempre piu' partecipato e condiviso perche' generasse un impatto sulla Comunita'", ha detto il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. "Fate una bella cosa. Vi ringrazio per il bene che fate. Chi gestisce queste casette mette risorse per la veneranda fabbrica del Duomo , borse di studio, i nostri ospedali e fondazioni benefiche", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quest'anno il ricavato sara' devoluto a finanziare anche quattro borse di studio per un totale di 10 mila euro per quattro orfani dell'arma dei carabinieri.

Alla Veneranda Fabbrica del Duomo il Mercatino di Natale devolvera' 250mila euro che potranno servire per la ristrutturazione dell'organo nella Cattedrale e per l'impianto audio. Confermato, inoltre, nella tradizione consolidata del Mercatino di Natale, il supporto a realta' che operano nella sanita' e nel sociale: 40mila euro all'Istituto dei Tumori; 10mila euro alla Casa della Carita' di don Colmegna; 10mila euro al Cav (Centro Aiuto alla Vita) Mangiagalli; 10 mila euro all'Asilo Mariuccia (e agli ospiti dell'Asilo verranno donati regali). Ospiti speciali dell'inaugurazione del Mercatino di Natale sono state le Mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo.