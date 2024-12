Miracolo Milano: il docufilm che celebra la rinascita meneghina. VIDEO

Miracolo Milano: il docufilm che celebra la rinascita meneghina

Milano si prepara a raccontarsi in un progetto ambizioso e innovativo: il docufilm "Miracolo Milano", le cui riprese inizieranno nel gennaio 2025. Questo documentario, accompagnato da un libro-evento edito da Rizzoli, esplorerà la straordinaria trasformazione della città negli ultimi 25 anni, un periodo che ha visto Milano passare dall’ombra di Tangentopoli a diventare un simbolo di modernità e attrattività internazionale.

La narrazione di una città in continua evoluzione

Davide Rampello, autore e direttore creativo del progetto, ha spiegato l’importanza di questa iniziativa: «A Milano si è troppo impegnati nel “fare” per spendere del tempo a raccontarsi, una dimenticanza a cui cerchiamo di porre rimedio con questo progetto che la grande e continua trasformazione della città negli ultimi venticinque anni, attraverso un docufilm e un libro fotografico che coinvolge, come guide, tutti i protagonisti del suo sviluppo». Tra questi, figurano personalità politiche come l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, che hanno avviato il percorso di rinascita della città, insieme all’attuale presidente Attilio Fontana e al sindaco Giuseppe Sala.

Il progetto racconterà anche le storie di chi ha investito nel futuro della città, come Hines, Coima, Lendlease e il principe del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, e di chi l’ha progettata, da Stefano Boeri ad Antonio Citterio, passando per Patricia Viel e Cino Zucchi, fino agli studi stranieri di architettura, tra cui Botta, Libeskind, Hadid, Isozaki, Chipperfield e molti altri.

Dalla rigenerazione urbana agli eventi globali

Negli ultimi 25 anni, Milano ha trasformato 11 milioni di metri quadrati di aree dismesse in nuovi quartieri, restituendoli alla cittadinanza senza scandali e garantendo la massima sicurezza. Progetti iconici come il Palazzo della Regione, CityLife, la riqualificazione della zona Garibaldi-Repubblica-Varesine e le infrastrutture come il passante ferroviario e le linee metropolitane hanno contribuito a rendere la città un polo di attrazione per investitori, imprese e cittadini. Eventi di portata globale come Expo 2015 e le prossime Olimpiadi testimoniano il ruolo di Milano come protagonista sulla scena internazionale.

Un racconto in sette capitoli

Con la regia di Ambrogio Crespi, il docufilm sarà prodotto da Abtg Production e PSC (Proger Smart Communication), con Rampello & Partners a curare la parte autoriale. Il progetto si articolerà in sette capitoli che ripercorreranno una giornata tipo della città, dalle prime luci dell’alba fino alla vita notturna, con immagini e testimonianze che daranno voce ai protagonisti di questa trasformazione. Il libro-evento, in uscita a marzo 2025, accompagnerà il docufilm fino alla sua presentazione al Festival di Venezia, prevista per agosto 2025, prima della distribuzione in sala e su piattaforme digitali a settembre.

Albertini: "Felice di dare il mio contributo nel raccontare Milano"

L’ex sindaco Gabriele Albertini ha commentato: «Milano è troppo occupata nel “fare”, per trovare il tempo e la voglia di “raccontarsi”. Mai frase fu più vera. Per parte mia, accolgo, con favore, questo progetto. Dopo aver avuto, insieme ai miei Assessori ed ai Dirigenti, al Presidente Formigoni, una qualche parte nel trasformarla da quella che abbiamo trovato in quella che è, sarò felice di dare il mio contributo nel raccontare come e perché abbiamo fatto ciò che oggi vediamo e prima non c’era… dopo averlo fatto».

Formigoni: "Vogliamo offrire una visione più completa possibile di ciò che è accaduto"

L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ha dichiarato: «Ho accolto con entusiasmo la proposta di Davide Rampello, Luigi Crespi e della casa di produzione (ABTG Production e Proger) di realizzare il libro e il docufilm “Miracolo Milano” sugli straordinari cambiamenti della nostra città negli ultimi 25 anni. Nel dare un contributo ho contattato diversi imprenditori, architetti, uomini di cultura, nonché protagonisti del governo di Lombardia e Milano in questi anni. Praticamente in tutti ho riscontrato lo stesso interesse di fronte al progetto e il desiderio di contribuire alla sua realizzazione. E tutti saranno protagonisti del libro e del docufilm. Col libro e il docufilm vogliamo colmare almeno in parte il vuoto di comunicazione che ha caratterizzato questi anni: Milano cambiava, cresceva, si faceva sempre più bella, affrontava problemi a volte riuscendo a risolverli, altre volte no, e non siamo stati capaci di far percepire in tutte le sue dimensioni il cambiamento ai milanesi, ai lombardi e a tutti i visitatori della nostra città. Col lavoro che già abbiamo iniziato e che si svilupperà nei prossimi mesi, vogliamo offrire una visione il più completa possibile di quello che è già accaduto, e di quello che potrà essere il futuro della nostra città e della nostra regione».