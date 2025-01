Ramy, le nuove inedite immagini dell'inseguimento dei carabinieri: "Sono caduti, bene". VIDEO

Ramy, le nuove inedite immagini dell'inseguimento dei carabinieri: "Sono caduti, bene"

Il Tg3 ha mostrato nella serata di ieri un video inedito dell'inseguimento concluso con l'incidente in cui è morto lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml al quartiere Corvetto di Milano. Nelle immagini si sentono anche i commenti dall'auto dei carabinieri con la dashcam all'inseguimento dello scooter su cui viaggiano Ramy e il conducente del mezzo Fares Bouzidi. 'Vaff…..o, non è caduto', dice un carabiniere dopo un primo impatto. Ed ancora: "Chiudilo, chiudilo che cade". Poco dopo, la caduta dello scooter: "Via Quaranta, sono caduti, bene!". Trasmesse infine, come riporta Ansa, anche le immagini di due carabinieri che, dopo l'incidente, si avvicinano a un giovane sul marciapiede, che alza le mani in alto. Si tratta del testimone che ha detto di aver ripreso tutto, aggiungendo che i militari dell'Arma gli avrebbero intimato di cancellare il filmato.

