Giuliano Sangiorgi canta "Mentre tutto scorre" sul tram 16 di Milano

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, per festeggiare il 20esimo compleanno di uno dei suoi brani più noti è voluto tornare proprio lì dove è stato ispirato. "Su questo tram a Milano, il numero 16, è nato questo brano e non potevamo non tornare dove tutto è iniziato", è il messaggio sui social del frontman del gruppo che ha così fatto un regalo ai passeggeri che nel pomeriggio di martedì 4 marzo viaggiavano sul tram 16, esibendosi con la sua chitarra sulle note di "Mentre tutto scorre".

Il video dell'esibizione è stato diffuso anche sui canali Instagram di Atm. Evidentemente divertiti, e anche un po' sorpresi i passeggeri, tra chi si è messo a cantare e chi filmava la performance.