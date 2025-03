Alta tensione tra Selvaggia Lucarelli e Welcome to Favelas alla Mondadori di Milano

Alta tensione durante la presentazione del libro “Il lato oscuro dei social network” di Serena Mazzini alla Mondadori di Milano. E conseguente coda di polemiche sui social. All'evento di mercoledì 19 marzo ha partecipato assieme all'autrice anche Selvaggia Lucarelli. Mentre tra il pubblico era presente Massimiliano Zossolo, ideatore della pagina social "Welcome to Favelas", con cui la Lucarelli ha avuto già in passato pesanti screzi. Ad un certo punto Zossolo ha chiesto a Mazzini che cosa ne pensasse della vicenda di Giovanna Pedretti. La ristoratrice lodigiana che si era tolta la vita a gennaio 2024 quando si scoprì che aveva condiviso una falsa recensione di un cliente solo per promuovere - attraverso la propria risposta - il proprio locale. Tra coloro che avevano "smascherato" l'inganno, Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli. Per Zossolo, evidentemente, una domanda pertinente per quanto molto provocatoria. Provocazione nella quale Lucarelli non è voluta cadere, cercando di passare oltre per non fare ombra alla presentazione del libro. "Capite a che livello di stalking siamo arrivati?", ha comunque commentato la giornalista, facendo il gesto del dito medio nei confronti di Zossolo.

La solidarietà di Zossolo (Welcome to Favelas) a Serena Mazzini: "Umiliata da Lucarelli"

Lo scontro si è dunque spostato sui social. Dove il fondatore di Welcome to favelas ha pubblicato un messaggio di solidarietà a Serena Mazzini "umiliata da Selvaggia Lucarelli impedendole di parlare davanti a tutti". Zossolo ha contestualmente anche "avvisato" che presenzierà anche alla successiva presentazione del libro, quella prevista a Roma venerdì 21 marzo. "Se presenzierò lo farò in maniera rispettosa e senza fare domande e senza rispondere ad eventuali provocatori, tutto questo per non togliere ulteriore spazio a Serena Mazzini".

Ma Mazzini replica: "Imboscata per ferire Selvaggia, assurdo solidarizzare con me"

Toni apparentemente concilianti, ma il contenuto non è piaciuto a Serena Mazzini. Che ha parlato sui social di "imboscata" contro Lucarelli da part dell'admin di Welcome to Favelas, che assieme ad altri creator avrebbe "orchestrato un siparietto con il solo scopo di colpire e ferire Selvaggia Lucarelli" e di procurarsi un "contenuto da dare in pasto ai propri follower". Mazzini conclude: "Assurda l'idea di offrirmi una presunta solidarietà per quanto accaduto".

