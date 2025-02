Temporale ed effetto grandine a Milano: le strade imbiancate

Temporale con effetto grandine su Milano: precipitazione in città nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio. Non era neve né grandine, bensì graupel. Si tratta di piccoli frammenti di ghiaccio bianco e opaco, friabili e facilmente comprimibili, che hanno iniziato a cadere sulla città nel giorno di San Valentino, dopo una mattinata caratterizzata dal bel tempo. Un fenomeno dovuto all'incontro di un fronte freddo con aria più umida proveniente da est. La perturbazione non ha causato particolari disagi, poiché il ghiaccio non ha formato uno strato compatto sull’asfalto.

Meteo a Milano: le previsioni per il weekend

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il passaggio del Foehn renderà il clima più ventoso, mentre nel fine settimana l’ingresso di correnti fredde da nord favorirà un miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo.