Vigilanza privata, gip Milano convalida controllo giudiziario Battistolli

Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il decreto di controllo giudiziario nei confronti Battistolli Servizi Integrati Srl emesso in via d'urgenza lo scorso 31 ottobre dal pm della Dda Paolo Storari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto sfruttamento del lavoro nel settore della vigilanza privata non armata.

La decisione del giudice e' arrivata nei giorni scorsi, ma e' stata comunicata oggi dalla Guardia di Finanza di Milano che ha eseguito gli accertamenti con il proprio nucleo di polizia economico-finanziaria. Come gia' emerso lo stesso provvedimento, previsto dalla legge per il contrasto al caporalato, eseguito in concomitanza dalle Fiamme gialle di Como e riguardante l'All System e' stato gia' revocato dopo che la societa' biellese ha alzato le buste paga del 38% ai dipendenti.