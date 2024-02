Villa d’Este acquista l'Harry's Bar di Cernobbio

Villa d'Este, uno degli alberghi di lusso a 5 stelle più famosi al mondo ha annunciato l'acquisizione dell'Harry's Bar di Cernobbio, sul lago di Como. Nato nel 1973 come American Bar il ristorante è diventato famoso per la sua atmosfera e per i suoi clienti famosi, da Robert de Niro a Bruce Springsteen, fino a George Clooney. Nel 2009 l'Harry's Bar è stato rilevato da tre imprenditori comaschi: Francesco Ugoni, Giuseppe Mantero e Riccardo Marazzi che hanno voluto mantenere il segreto della sua fama: un mix di eleganza, ospitalità e cucina di alto livello.

Villa d’Este acquista l'Harry's Bar: preservarne la tradizione

Il ristorante presenta interni dall'arredo old fashion, molto caldi ed accoglienti. Un ambiente dalla gestione familiare ma curato in ogni dettaglio. Il menù punta su piatti tipici della gastronomia italiana, veloci, ma sempre eseguiti con cura, a base di ingredienti freschi e, quando possibile, a km 0. Le ricette si ispirano alla tradizione italiana e milanese, senza perdere quel tocco di internazionalità che negli anni ha permesso all'Harry's Bar di diventare uno dei locali più apprezzati del territorio. Oggi l'acquisizione da parte di Villa d'Este segna un momento importante nella storia del ristorante: l'intento è di preservarne la tradizione, il concept e l'offerta e continuarne il percorso di successo portando innovazione nel pieno rispetto del passato. Il team di Harry's Bar si sta preparando alla riapertura stagionale fissata per domani, mercoledì 14 febbraio.