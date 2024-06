Vimodrone: 29 intossicati nella ditta di spedizioni, interviene il 118

A Vimodrone, nel milanese, ambulanze nel centro logistica Sda dopo che i dipendenti hanno manifestato sintomi tipici di un’intossicazione . Il 118, intervenuto con diversi mezzi, riporta che nessuna delle persone coinvolte si trova in stato di pericolo e che i dipendenti sono stati posti valutazione per capire quanti debbano essere portati in ospedale. Al lavoro anche i vigili del fuoco, per capire quale sostanza abbia causato l’intossicazione.

La reazione chimica che ha provocato i malori

Secondo quanto riferisce Milano Today, 29 le persone che hanno manifestato sintomi, con irritazione alle vie aeree, nausea e vomito. La causa? Nel tardo pomeriggio di mercoledì sarebbe stato danneggiato un pacco con un bidoncino contenente una sostanza chimica, riversatasi in parte sul pavimento. Le sostanze utilizzate per la pulizia hanno attivato una reazione chimica i cui effetti si sono fatti sentire alla riapertura di questa mattina.